Корреспонденты RT провели все время на передовой, пока шли бои.

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RT выпустил фильм об освобождении Мариуполя - города, за судьбой которого мы с тревогой следили несколько месяцев. Военные корреспонденты провели на передовой все время, пока шли бои.

Ранее в Донецкой Народной Республике заявили, что на территории завода «Азовсталь» не осталось гражданских. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что теперь у Народной милиции ДНР «развязаны руки».

До этого съемочной группе телеканала «Звезда» удалось попасть на территорию завода в Мариуполе, которую еще неделю назад можно было увидеть лишь с беспилотника. Блокада завода «Азовсталь» сжимается.