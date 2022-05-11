Разгоняются до 120 км/ч: как в России планируют бороться с ДТП с электросамокатами

По официальным данным, в прошлом году в России жители приобрели более четырех с половиной миллионов электросамокатов.

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С мая владелец электросамоката Константин Вайт передвигается по родному Новосибирску только на нем. Удобно, современно, быстро. Пешком от дома до работы - час. А так - всего 20 минут. Константин разгоняется в среднем до 40 километров в час. Но, только если едет по проезжей части.

«Потому что если медленнее ехать, то машинам неудобно. И мне тоже, я думаю, что меня сзади кто-то таранет. Или затормозить не успеет. А когда я 40 набираю, я понимаю, что машина едет 60, я - 40 и мы сможем маневр какой-то совершить», - объясняет владелец самоката.

А вот в парках и других людных местах Константин сбавляет скорость.

«По пешеходным зонам я катаюсь около 10-15 километров в час. Потому что я понимаю, что здесь ходят с детьми люди, бабушки, дедушки, которые могут невнимательными быть в таких зонах. И нужно успеть вовремя среагировать. Только такая скорость это позволяет», - рассказал Константин.

В прошлом году в России приобрели более четырех с половиной миллионов электросамокатов, и это только официальная статистика. Некоторые модели способны разогнаться до 120 километров в час.

На кадрах из Оренбурга пешеходы ждут зеленого сигнала светофора. По проезжей части мчится молодой человек на самокате и сбивает женщину. Удар настолько сильный, что пострадавшая не может встать сама - ей помогают очевидцы.

Сами любители быстрой езды тоже нередко рискуют жизнью.

В Твери водитель пропускает пешеходов на переходе. Парень на самокате, видимо, думал, что тоже успеет проскочить, но в итоге попадает под машину.

А вот в Белгороде автомобиль не успевает притормозить, чтобы пропустить молодого человека на самокате, и тот оказывается под колесами.

Двое ребят катаются с ветерком на устройстве, у которого предельно допустимая нагрузка - до 100 килограммов. Не справляются с управлением и врезаются в припаркованную машину.

Чтобы повысить безопасность на дорогах и тротуарах, Минпромторг, Дептранс и технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт» разрабаывают для самокатов, моноколес и гироскутеров новый государственный стандарт.

«Государственный стандарт установит общие требования к безопасности ЭСИМ, к наличию тормозных систем, системе идентификации на дороге, прочности конструкции, наличию звуковых сигналов и т.п. Кроме того, в проекте ГОСТа обозначены требования к максимальной скорости движения ЭСИМ», - заявили в Минпромторге.

Как рассказывают в ведомстве, основное требование ГОСТа - заводское ограничение скорости до 25 километров в час. Противоскользящая поверхность - не менее 150 кв. см, диаметр шин - 125 мм, их ширина - 25 мм. У средств передвижения, которые могут разогнаться до 25 км/ч, должны быть передние фары и задние фонари. Кроме того, устройства должны быть оснащены функцией «пешеходный режим», которая ограничит скорость до 6 км в час в людных местах, например, парках.

Кстати, в кикшерингах, службах по аренде электросамокатов, уже действуют ограничения по скорости. На устройствах, которые предназначены для проката, невозможно разогнаться больше чем на 25 километров в час. Причем, самокаты - китайского производства. А программное обеспечение с настройками - российское.

«Ограничение введено на системном уровне, через шеринговую платформу, которая объединяет все самокаты. Так можем устанавливать и дополнительные ограничения скорости в скверах и парках, где много пешеходов, где 25 км/ч негативно скажется на всех участниках движения. Мы обозначаем зону, где скорость будет уменьшена», - рассказал пресс-секретарь компании по краткосрочной аренде электросамокатов Денис Балакирев.

Новый гост обяжет и производителей электрических средств передвижения устанавливать на изделиях ограничение скорости. Некоторые требования госта к самокатам и моноколесах экспертам кажутся не совсем целесообразными.

«Предлагается, чтобы у электросамоката или моноколеса было некое устройство, которое будет издавать звуковой сигнал. И без этого устройства ни самокат, ни моноколесо не могут тронуться с места. Хотя заставить пользователя использовать это устройство - невозможно», - сказал руководитель «Центра индивидуальной мобильности» Михаил Денисов.

В любом случае документ, определяющий базовые требования безопасности к электрическим средствам передвижения, пока на стадии разработки. И будет корректироваться.