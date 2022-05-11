В Москве загорелась квартира на Алтайской улице

Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве в районе Гольяново загорелась квартира на шестом этаже в жилом доме на Алтайской улице. По данным МЧС, сведений о пострадавших пока не поступало.

«Звезда» публикует видео с места происшествия. Судя по кадрам, под окнами дома собралась толпа, люди кричат и не знают, что делать. Позднее источники в экстренных службах сообщили, что возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Также девять человек были спасены из горящего здания.

Ранее жители Дзержинска опубликовали кадры пожара о пожаре в районе промышленной зоны. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, горела железнодорожная цистерна с растворителем, пожарные подразделения привлекли по третьему рангу.