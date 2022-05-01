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Мишустин подписал указ о снижении ставки льготной ипотеки до 9%

Алексей Курильченко
11:09 01.05.2022
Снизить процентную ставку поручил президент России Владимир Путин.
Мишустин подписал указ о снижении ставки льготной ипотеки до 9%
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал указ о снижении процентной ставки по льготной ипотеке с 12 до 9%. Программа также была продлена до конца 2022 года. Снизить процентную ставку поручил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 25 апреля.

«Глава государства отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, государству удалось сохранить действующие в России программы льготного ипотечного кредитования и увеличить объем федеральных средств, выделяемых на эти цели», - сообщает сайт правительства РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки надо продлить до конца текущего года и снизить процентную ставку до 9%.

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