В стране и мире В Нижегородской области «приора» протаранила четверых детей на зебре Игнат Далакян Сообщается, что трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. © Видео: МВД Нижегородской области © Фото: МВД Нижегородской области Читайте нас на: В городе Выкса Нижегородской области водитель «приоры» влетел в четверых школьников, переходящих дорогу по пешеходному переходу. «ДТП произошло ~ в 12.20 - наезд на пешеходов. Пострадали четверо детей. Все пострадавшие были доставлены в Выксунскую ЦРБ, где после проведенного обследования троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», - сообщает МВД региона. По данным МВД Нижегородской области, трое детей получили закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, один ребенок направлен на амбулаторное лечение. Сообщается, что на месте происшествия оперативно и профессионально отработали три бригады скорой медицинской помощи Выксунской ЦРБ. Ранее «Звезда» опубликовала видео с места смертельного ДТП в Москве с участием блогера Некоглая. Несмотря на полностью разбитую машину блогера, сам он не получил существенных ранений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика