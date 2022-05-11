В Нижегородской области «приора» протаранила четверых детей на зебре
В городе Выкса Нижегородской области водитель «приоры» влетел в четверых школьников, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
«ДТП произошло ~ в 12.20 - наезд на пешеходов. Пострадали четверо детей. Все пострадавшие были доставлены в Выксунскую ЦРБ, где после проведенного обследования троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», - сообщает МВД региона.
По данным МВД Нижегородской области, трое детей получили закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, один ребенок направлен на амбулаторное лечение.
Сообщается, что на месте происшествия оперативно и профессионально отработали три бригады скорой медицинской помощи Выксунской ЦРБ.
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