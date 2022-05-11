«Их последние прыжки»: боец ЛНР рассказал о планах выдавить противника в сторону Северодонецка
Боец Луганской Народной Республики с позывным Сокол рассказал «Звезде» о попытках прорыва, которые предпринимает украинская группировка в ходе боев в ЛНР.
«В данный момент противник предпринял попытку прорыва, ведется бой, вы слышите артиллерийские дуэли, поселок обстреливается, местные жители пока в подвалах, поэтому дальнейшее продвижение не безопасно», - отметил военнослужащий.
По словам бойца, противник контратакует при поддержке артиллерии, поэтому его непросто выдавить с дачных поселков.
«Артиллерия бьет с районов жилых кварталов Северодонецка, тяжелая артиллерия, 152-я, "Грады". Сегодня с утра "Ураганы" ложились. Пытаемся их выдавливать, но противник пока не сдается», - сказал он.
Войска ЛНР пытаются выровнять линию фронта для дальнейшего выдавливания в сторону Северодонецка.
«С Северодонецка, с окраин, с гаражных кооперативов работают 120-е. Между девятиэтажек стоят их расчеты, обрабатываем. Вырваться у них вариантов нет, это их последние прыжки, мы их выдавим, все будет хорошо», - добавил Сокол.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.