Армия «Их последние прыжки»: боец ЛНР рассказал о планах выдавить противника в сторону Северодонецка Андрей Аркадьев Противник контратакует при поддержке артиллерии, поэтому его непросто выдавить с дачных поселков, пояснил военный. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Боец Луганской Народной Республики с позывным Сокол рассказал «Звезде» о попытках прорыва, которые предпринимает украинская группировка в ходе боев в ЛНР. «В данный момент противник предпринял попытку прорыва, ведется бой, вы слышите артиллерийские дуэли, поселок обстреливается, местные жители пока в подвалах, поэтому дальнейшее продвижение не безопасно», - отметил военнослужащий. По словам бойца, противник контратакует при поддержке артиллерии, поэтому его непросто выдавить с дачных поселков. «Артиллерия бьет с районов жилых кварталов Северодонецка, тяжелая артиллерия, 152-я, "Грады". Сегодня с утра "Ураганы" ложились. Пытаемся их выдавливать, но противник пока не сдается», - сказал он. Войска ЛНР пытаются выровнять линию фронта для дальнейшего выдавливания в сторону Северодонецка. «С Северодонецка, с окраин, с гаражных кооперативов работают 120-е. Между девятиэтажек стоят их расчеты, обрабатываем. Вырваться у них вариантов нет, это их последние прыжки, мы их выдавим, все будет хорошо», - добавил Сокол. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика