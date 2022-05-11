В МИД РФ рассказали о цели приезда посла США в ведомство
Согласно заявлению МИД РФ, дипломаты обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в среду обсудил с послом Соединенных Штатов в Москве Джоном Салливаном ряд вопросов российско-американских отношений.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Рябков встретился с послом США в Москве Салливаном. Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», - говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее посол США в России Джон Салливан в среду около 15.00 по московскому времени прибыл в российское дипломатическое ведомство. Сообщалось, что он приехал одновременно с послом Польши в Российской Федерации.