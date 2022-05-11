В стране и мире В МИД РФ рассказали о цели приезда посла США в ведомство Игнат Далакян Согласно заявлению МИД РФ, дипломаты обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня. © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в среду обсудил с послом Соединенных Штатов в Москве Джоном Салливаном ряд вопросов российско-американских отношений. «Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Рябков встретился с послом США в Москве Салливаном. Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», - говорится в заявлении МИД РФ. Ранее посол США в России Джон Салливан в среду около 15.00 по московскому времени прибыл в российское дипломатическое ведомство. Сообщалось, что он приехал одновременно с послом Польши в Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика