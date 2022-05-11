Художники рассказали, как создавалась картина, посвященная Параду Победы 24 июня 1945 года на Красной площади

В работе над картиной принимали участие восемь художников из Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Авторы Студии военных художников имени М.Б. Грекова показали, как проходил процесс создания полотна с изображением парада победителей на Красной площади 24 июня 1945 года.

«Неужели это мы сделали, потому что довольно сложно, это живописная картина такого масштаба, более, наверное, никогда никто не делал», - рассказал академик РАХ Александр Сытов.

На полотне шириной шесть метров изображены герои, олицетворяющие собой русский дух и величие державы, участники первого Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Авторам удалось воспроизвести точное ощущение, напряжение того момента. Документальная точность прослеживается во всех деталях полотна: на курантах 10 часов 1 минута, маршал Рокоссовский докладывает маршалу Жукову о готовности войск к параду, на трибуне Мавзолея руководители государства, у кремлевской стены почетные гости.

Глядя на картину, зритель смотрит на Красную площадь, будто находясь на крыше Исторического музея. Именно оттуда делали фотографии военные корреспонденты, снимки которых совмещали с современными, за счет чего на горизонте видны только здания той эпохи.

Кроме того, авторы полотна работали с историками и отсмотрели большое количество фото- и видеоматериала.

«Когда писали ели, обнаружили, что они были рассажены в три ряда, такие густые, можно сказать, шишкинские ели», - уточнил живописец Сергей Трошин.

Длина полотна, на создание которого ушел год работы художников, составляет символичные 1945 сантиметров. Своей задачей авторы ставили погрузить зрителя в неповторимую атмосферу грандиозного исторического события.

Панно, как говорят сами художники, призвано протянуть прочную нить памяти из недавнего прошлого через наше время в будущее.

«Это был праздник со слезами на глазах, и мы считаем важной целью сохранить память о подвиге народа, потому что то, что делали нацисты, не имеет срока давности, и мы будем помнить об этом всегда, и особенно это актуально сегодня», - рассказал живописец Дмитрий Ананьев.

Художники гордятся своей работой, за год им удалось справиться со множеством вызовов, к примеру, как изобразить геликон - музыкальный инструмент, который уже не используют в оркестрах.

«Нам пришлось обращаться в Музей музыки Глинки, чтобы они нам предоставили возможность этот геликон сфотографировать и уже внести сюда на картину», - добавил живописец Илья Лебедев-Ананьев.

Картина появилась по инициативе Минобороны России. Мастера признаются, что совместными усилиями получилось создать не только живописное историческое полотно, но и передать психологическое состояние участников событий.