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ПСБ предложил широкую линейку ипотечных программ жителям Крыма

Елизавета Потейчук
17:56 11.05.2022
Спектр ипотечных программ банка включает продукты с различными лимитами, сроками кредитования и привлекательными процентными ставками.
ПСБ предложил широкую линейку ипотечных программ жителям Крыма
© Фото: ПСБ
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ПСБ запустил ипотеку в Крыму и Севастополе, предложив широкую линейку ипотечных программ для приобретения жилой недвижимости в городах республики. Спектр ипотечных программ банка включает продукты с различными лимитами, сроками кредитования и привлекательными процентными ставками. В том числе заемщики могут получить кредит по льготным ставкам в рамках ипотечных программ с господдержкой.

Так, ставка по «Госпрограмме-2020» составляет от 8,59%, по программе «Семейная ипотека» - от 5%, по «Госпрограмме. Военная ипотека» - 7%. Первоначальный взнос по всем трем программам составляет от 15%, максимальный размер кредита равен 6 млн рублей по семейной ипотеке и льготной программе с господдержкой, а по «Госпрограмме. Военная ипотека» - 3,68 млн рублей. Также в рамках программы «Семейная ипотека» заемщикам доступно рефинансирование кредита по ставке от 5%.

По программе «Военная ипотека» кредит на первичном или вторичном рынке жилья можно получить по ставке от 6,6%, первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный размер займа - 3,81 млн рублей. По программе рефинансирования военной ипотеки ставка составляет от 6,6%, максимальная сумма кредита - до 3,79 млн рублей.

«Крымский полуостров обладает большим потенциалом развития и является одним из самых привлекательных мест для жизни и отдыха. Регион демонстрирует высокие темпы роста объема инвестиций в строительство, активно расширяется и обновляется социальная инфраструктура. Это дополнительно стимулирует людей к покупке жилой недвижимости для жизни и отдыха на территории полуострова, а также повышает ее привлекательность для приобретения в инвестиционных целях. ПСБ стал первым системно-значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму, и в регионе у нас большие планы по развитию ипотечного кредитования, выполнение которых неразрывно связано с эффективным взаимодействием с застройщиками. Мы уверены, что наше сотрудничество, а также обширный спектр ипотечных программ банка позволит застройщикам выводить на рынок больше жилых объектов, а потенциальным заемщикам - улучшить жилищные условия и купить жилье не только для постоянного проживания, но и для курортного отдыха», - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Подать заявку и оформить кредит может любой гражданин РФ, независимо от региона проживания.

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