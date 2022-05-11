МО РФ: США привлекали средства демпартии для финансирования военно-биологических исследований
К финансированию были привлечены также инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Соединенные Штаты привлекали средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена, для финансирования военно-биологических исследований. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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