© Минобороны России

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, в эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck & Co., а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead.

По сообщению Минобороны РФ, в результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества.

«Вовлечение подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций, а также увеличение их доходов позволяет лидерам демпартии получать дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании и скрывать их распределение», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении в районе острова Змеиный украинского беспилотного летательного аппарата. Согласно заявлению МО РФ, всего за ночь уничтожены девять украинских БПЛА.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов