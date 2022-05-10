На кадрах видно, как толпы людей вновь возлагают цветы к монументу воинам Советской Армии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Риге люди несут новые цветы к памятнику Освободителям взамен тех, что убрал трактор по распоряжению властей города. «Звезда» публикует кадры, сделанные у мемориала.

На кадрах видно, как толпы людей заново возлагают цветы к памятнику воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее в Риге власти города распорядились убрать цветы, которые были возложены 9 мая к памятнику Освободителям. Возмущенные жители назвали произошедшее вандализмом.