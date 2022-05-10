Псаки: США считают, что ситуация на Украине будет урегулирована дипломатией

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатического решения.

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Соединенные Штаты полагают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», - передает ТАСС слова Псаки.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о поставках вооружения Украине по ленд-лизу. Помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес отметила, что принятый закон «защитит демократию Украины в 2022 году».