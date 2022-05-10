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МО РФ: с начала спецоперации из ЛДНР и Украины эвакуировано более 1,2 млн человек

22:10 10.05.2022
Также в Харьковской области сегодня проводятся две гуманитарные акции, в ходе которых гражданам передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
МО РФ: с начала спецоперации из ЛДНР и Украины эвакуировано более 1,2 млн человек
© Фото: Минобороны России
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За последние сутки без участия Киева из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины в Россию эвакуированы 8 787 человек, включая 1 106 детей. При этом с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уже удалось спасти 1 208 225 человек, из которых 210 224 - дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 156 651 единица личного автомобильного транспорта, в том числе - 1 887 за прошедшие сутки», - отметил он на брифинге.

Кроме того, на территории России продолжают работу более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Мизинцев также добавил, что в Харьковской области сегодня проводятся две гуманитарные акции, в ходе которых гражданам передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

«Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна - в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 12,5 тонн гуманитарной помощи», - заключил генерал-полковник.

Ранее в Минобороны России заявили, что за период гуманитарной операции с 5 мая текущего года удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей) с «Азовстали». В субботу, 7 мая, был спасен один человек.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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