Александр Буйнов поддержал благотворительную акцию школьников «Доброе дело» в Подмосковье

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Народный артист РФ Александр Буйнов выразил свою поддержку благотворительной акции «Доброе дело», направленной на помощь детям из Донецкой и Луганской народных республик. Для этого музыкант прибыл в школу № 3 на территории подмосковной Апрелевки.

С собой певец принес канцелярские принадлежности, а также спортивный инвентарь. В дальнейшем пожертвованные Буйновым вещи вместе с остальной гуманитарной помощью будут доставлены в распределительный центр Домодедова, откуда их повезут в Донбасс.

Данную акцию организовали неравнодушные школьники Московской области. Молодых волонтеров в их стремлении помочь жителям ДНР и ЛНР поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.