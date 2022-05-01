Александр Буйнов поддержал благотворительную акцию школьников «Доброе дело» в Подмосковье
Артист Александр Буйнов поддержал акцию помощи детям из Донбасса «Доброе дело».
© Фото: ТРК "Звезда"
Народный артист РФ Александр Буйнов выразил свою поддержку благотворительной акции «Доброе дело», направленной на помощь детям из Донецкой и Луганской народных республик. Для этого музыкант прибыл в школу № 3 на территории подмосковной Апрелевки.
С собой певец принес канцелярские принадлежности, а также спортивный инвентарь. В дальнейшем пожертвованные Буйновым вещи вместе с остальной гуманитарной помощью будут доставлены в распределительный центр Домодедова, откуда их повезут в Донбасс.
Данную акцию организовали неравнодушные школьники Московской области. Молодых волонтеров в их стремлении помочь жителям ДНР и ЛНР поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.