МО РФ: националисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Слобожанском Харьковской области

На прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, сообщает Минобороны России.

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Националисты оборудовали опорный пункт в здании лицея № 1 в Слобожанском Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националистами оборудован опорный пункт, на прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население преднамеренно не уведомлено», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 100 националистов ракетными войсками и артиллерией Российской Федерации. Согласно заявлению МО РФ, поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов