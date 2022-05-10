МО: артиллерия ВСУ в Белой Кринице нанесла удары по позициям ВС РФ, прикрываясь мирными жителями

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Артиллерия Вооруженных сил Украины в Белой Кринице Херсонской области нанесла удары по позициям ВС Российской Федерации, прикрываясь мирными жителями. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Кроме того, из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ нанесено несколько ударов по позициям Вооруженных Сил России с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, которых боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве "живого щита"», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, при этом, для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению в Белой Кринице находились представители норвежских СМИ.

Ранее в Минобороны России заявили о сбитых украинских Су-25 и Ми-8 в Днепропетровской и Херсонской областях. Согласно заявлению официального представителя МО РФ, также уничтожены четыре украинских БПЛА в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов