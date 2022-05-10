МО: ПВО РФ сбили украинские Су-25 и Ми-8 в Днепропетровской и Херсонской областях

Согласно заявлению МО РФ, также уничтожены четыре украинских БПЛА в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

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Средства ПВО России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщает российское оборонное ведомство, средствами ПВО России в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит в воздухе украинский самолет Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Новодмитровки Херсонской области.

«Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области», - добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ прорвала оборону в Попасной и вышла на границу республики. В ходе наступления было уничтожено около 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов