МО: ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили более 100 националистов

Согласно заявлению МО РФ, поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили более 100 националистов и вывели из строя 19 единиц военной техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов», - заявил Игорь Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе воздушного боя 9 мая был сбит украинский Су-25. Поражение украинского штурмовика произошло в небе над Харьковской областью.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов