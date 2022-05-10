МО: авиация ВС РФ в течение дня поразила 74 объекта ВСУ

Согласно заявлению МО РФ, в частности, поражено двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения», - заявил Игорь Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ПВО Российской Федерации за ночь уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Также сообщается о перехвате ракеты «Точка-У» и нескольких снарядов системы «Смерч».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов