МО: ВСУ в районе Змеиного за трое суток потеряли 30 военных БПЛА, включая девять «Байрактаров»

В военном ведомстве подчеркнули, что сегодня в районе острова был уничтожен украинский беспилотник «Байрактар-ТБ2».

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинская армия за прошедшие трое суток потеряла в районе Змеиного 30 военных беспилотных летательных аппаратов, девять из которых - «Байрактары-ТБ2».

«Отмечу, что в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны сегодня днем был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2»», - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Вместе с тем представитель оборонного ведомства подчеркнул, что все украинские беспилотники были задействованы в провалившейся «пиар-акции» украинских властей по попытке захвата острова в канун 9 мая, Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, во время попытки высадки десанта на остров Змеиный в ночь на 8 мая ВС РФ уничтожили три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины. По словам Игоря Конашенкова, на берегу острова остались 24 тела погибших украинских военных.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.