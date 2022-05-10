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МО РФ: на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел украинских боевиков

19:32 10.05.2022
Согласно заявлению МО РФ, сегодня ВС РФ обнаружили на берегу еще три прибитых с моря тела украинских диверсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены еще три, прибитых с моря, тела украинских диверсантов», - заявил Игорь Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ходе высадки и попытки закрепления на Змеином уничтожены более 50 украинских диверсантов. На берегу острова оставались 24 тела погибших украинских военных.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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