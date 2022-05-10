«Бьют в одну точку»: как Донецк пережил очередной обстрел ВСУ

Один снаряд попал прямо в квартиру девятиэтажки. Внутри нее никого не было, жильцы давно перебрались в Киев. Жительницу дома, которая могла пострадать, спас от осколков кондиционер.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

С самого утра в окрестностях района Текстильщик в Донецке упало порядка десятка снарядов. Пожарные машины из этого района практически не уезжают. Создается впечатление будто украинские вооруженные силы пристрелялись и бьют в одно и то же место.

«Осколки как посыпались. Треск такой. Я упала. Все, больше не могу говорить», - описывает одна из местных жительниц.

В момент взрыва женщина находилась в одном из магазинов, сейчас охваченных огнем. В этот раз на Текстильщике трое раненых. В прошлый раз погиб молодой парень.

«Падало туда на асфальт. В этом году все по рынку. Одна точка у них. Прибились», - рассказал житель Донецка Геннадий Старожук.

Рамы окон близлежащих домов похожи на решето. Стекла разбиты вдребезги. У Василия, еще одного местного жителя, увезли в больницу супругу. А у самого мужчины - сквозное ранение ноги, помощь он оказал себе сам.

Еще один снаряд попал прямо в квартиру девятиэтажки. Внутри нее никого не было, жильцы давно перебрались в Киев. Жительницу дома, которая могла пострадать, спас от осколков кондиционер. За пострадавшим зданием съемочная группа обнаружила боевую часть ракеты. Молодой человек по имени Антон, который показал корреспонденту «Звезды» остатки от снаряда, не военный, но разбирается в баллистике не хуже экспертов.

Уже разорвавшаяся кассета начинена поражающими элементами, которые до сих пор можно разглядеть в обшивке. Тысячи таких элементов при разрыве разлетаются на сотни метров. Пока съемочная группа телеканала работала на окраинах Донецка, по центру города ударили порядка 20 ракет из «Урагана» и 10 из «Смерча», в результате чего погибла женщина.

В этом же районе погиб мужчина. Его пытались спасти врачи. Здесь боевая часть ракеты вонзилась прямо перед жилым домом. У детской качели можно увидеть воронку от кассеты. В отличии от прифронтовых районов, регулярно обстреливаемых ВСУ, здесь люди уже забыли, что такое звук разрыва снаряда. Жизнь протекает спокойно, в округе не встретить ни одного военного, зато есть школа и больница. До больницы долетел хвостовик ракеты, которую сбил расчет ПВО ДНР. Помимо двух погибших в этом районе пострадали пять человек.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.