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От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»

Россина Бодрова
04:17 09.04.2022
В этом году на сцене проекта будет представлена новые яркие, самобытные и талантливые исполнители, готовые покорять зрителей и жюри.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От хип-хопа до битбокса, от классического вокала до джаза. Разнообразие музыкальных жанров, тембров и стилистики исполнения. И все это на одной сцене. В эту субботу на нашем телеканале стартует седьмой сезон всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Почти весь день на ногах. Подъем в пять утра, затем сбор в репетиционном зале. Единственный в новом сезоне коллектив, участники которого действующие военнослужащие военно-морского флота России. Со своей композицией экспериментировали.

«Есть эстрадный вокал, есть классический вокал, а есть третье направление - советская песня, вот насколько это можно было сделать в джазе в нашем видении, мы сделали, надеюсь вам очень понравится», - сказал музыкант ансамбля «Адмиральский час» Илья Алиферов.

Схема голосования прежняя. Пять лучей - 100 баллов - наивысший результат. Погасший луч лишает исполнителя 20 баллов. За внимание судей на сцене разворачивается настоящая борьба.

«Юлию Савичеву не пробрали мурашки... А Максим Дунаевский посчитал, что я нахожусь в той эпохе 70-х годов», - сказала участница конкурса «Новая Звезда» из Тюменской области Анастасия Русанова.

В этом сезоне молодым исполнителям придется особенно непросто: среди конкурсантов опытные артисты. Теона Дольникова знакома телезрителям по ярким образам в сериалах, фильмах и мюзиклах. Получала награды лично от Аллы Пугачевой.

«Я так волновалась, как никто из ребят не волновался, не знаю почему. Я по жизни такой человек, в театре я как рыба в воде, а это пространство для меня непривычное. Я каждый раз волнуюсь. Кажется, что я забуду слова. Сегодня не забыла слова, но настолько перенервничала, сделала все наоборот»,- призналась Дольникова.

Как и чем покорить телезрителя? У каждого участника свои секреты и тайны. Конкурсанты не только работают, но и живут на проекте.

«Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Восемьдесят пять самых сильных исполнителей собираются на одной сцене, чтобы сразиться за свой родной край. В финале судьи определяют победителя. Но телезрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью масштабного голосования.

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