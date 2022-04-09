МО РФ: за сутки в Россию эвакуированы 26 676 человек из ЛДНР и опасных районов Украины

Всего с начала специальной военной операции в РФ эвакуировано 704 434 человека.

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Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), а также из опасных районов Украины 26 676 человек, из которых 3 447 детей. Об сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них - 3 447 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала специальной военной операции в Россию уже эвакуировано 704 434 человека, из которых 135 153 - дети.

Как отметили в штабе, РФ также в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права оказывать всестороннюю помощь населению ЛДНР, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях.

В Минобороны России также рассказали о том, что Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода иностранных судов.