Украинские РСЗО сносили Изюм целыми кварталами: первые кадры из разрушенного города

На помощь пришли российские военные, которые доставили в город более 60 тонн гуманитарного груза.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин первым побывал внутри города Изюм в Харьковский области, за который совсем недавно велись ожесточенные бои. Украинские РСЗО сносили Изюм целыми улицами и кварталами.

Чуть более недели назад сотня снарядов прилетела в плотную застройку в северной части города. В районе улицы Партизанской не осталось почти ни одного целого дома. На помощь пришли российские военные, которые доставили в город более 60 тонн гуманитарного груза.

В следующий раз люди просят военных РФ и сотрудников МЧС привезти вместе с продуктами лекарства, а еще батарейки и свечи. В подвалах, где укрываются люди, иногда несколько суток подряд стоит кромешная тьма. Грузовики уезжают из города на передовой, чтобы вернуться в ближайшие дни.