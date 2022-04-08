СМИ: ученые начали проверять животных для предотвращения новых пандемий

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Американские ученые начали проверять животных для предотвращения новых пандемий. Специалисты берут пробы у оленей, лосей, медведей, волков, что позволит выявить, как вирусы животных могут мутировать и передаться человеку. Полученные материалы привозят в лабораторию при Университете Миннесоты, пишет NTD.

Исследования проводятся в течение всего года. Ученые обнаружили мутировавший вирус у животных как минимум в 24 американских штатах.

«Мы ловим медведей весной, осенью и зимой, оленей и лосей - зимой, а волков - летом и осенью», - поделился исследователь Сет Мур.

По мнению американских специалистов, что новые штаммы коронавируса, которыми заболевают животные, могут мутировать, и тогда люди получат устойчивый к вакцинам вирус.

конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) начали фиксировать случаи заражения неизвестным вирусом. Заболевание, вызванное новым типом коронавируса SARS-CoV-2, получило официальное название COVID-19. Вирус постоянно мутировал и становился все более заразным, из-за чего по всему миру происходили новые вспышки заболеваемости.