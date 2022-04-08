МО РФ: Россия выполнила подготовку украинских военнопленных для обмена с Киевом в полном объеме

В военном ведомстве отметили, что в течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат обмена 251 человек на 251 человек.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Минобороны России сообщили, что РФ выполнила подготовку украинских военнопленных для обмена с Киевом в полном объеме.

«Со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обменам», - отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в течение 6 и 7 апреля Россия заявляла формат обмена 251 человек на 251 человек. В свою очередь, украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась, подчеркнул Мизинцев.

Несколькими днями ранее в МО РФ заявили, что Россия создала полностью соответствующие Женевской конвенции условия для украинских пленных. По словам Михаила Мизинцева, украинская сторона в гуманитарном вопросе проявляет непоследовательность к судьбам конкретных людей - граждан своей страны.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина