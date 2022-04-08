В МИД РФ оценили решение Риги объявить 9 мая «днем жертв российской агрессии»

В ведомстве отметили, что поступок парламентариев можно охарактеризовать как попытку унизить русскоязычную общину в Латвии.

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В МИД РФ считают кощунственным и решительно осуждают решение латвийских парламентариев признать 9 мая «днем жертв российской агрессии». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Кощунственное решение латвийских парламентариев подлежит решительному осуждению со стороны всех здравомыслящих сил не только в России, но и во всем мире», - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Захарова отметила, что подобное можно также охарактеризовать как попытку унизить русскоязычную общину в Латвии, которая бережно хранить память о подвигах героев-антифашистов.

В то же время, подчеркнула представитель ведомства, подобный законодательный акт не вызывает удивления, так как правящий режим в Латвии «давно хорошо известен своими неонацистскими предпочтениями и попытками обелить зверства подручных гитлеровской Германии».

«Так же, как Рига всячески покрывает преступления киевского режима против мирных жителей Украины и Донбасса. Убеждены, что история все расставит на свои места», - заключила Захарова.

Сейм Латвии ранее объявил 9 мая «днем жертв российской агрессии на Украине». В этот день в стране запретят проводить массовые праздничные мероприятия и пускать фейерверки.