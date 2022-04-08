МО РФ: в оккупированных районах Мариуполя осталось значительное количество иностранных наемников
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга заявил, что в оккупированных районах Мариуполя осталось большое количество иностранных наемников. По словам Конашенкова, на данный момент продолжается совместная операция группировки войск ДНР и подразделений ВС РФ по полному освобождению Мариуполя.
«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона "Азов"* и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников», - отметил Конашенков.
Кроме того, он заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России за день поразила 54 военных объекта Украины. Среди них, в частности, пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов.
Накануне в МО РФ сообщили о том, что неонацисты провели «акции устрашения» в жилых районах Харькова с применением минометов. В военном ведомстве уточнили о раненых в результате действий неонацистов.
«Азов»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
Материал подготовила: Виктория Ивашечкина