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МО РФ: в оккупированных районах Мариуполя осталось значительное количество иностранных наемников

19:57 08.04.2022
МО РФ: в оккупированных районах Мариуполя осталось значительное количество иностранных наемников.
МО РФ: в оккупированных районах Мариуполя осталось значительное количество иностранных наемников
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга заявил, что в оккупированных районах Мариуполя осталось большое количество иностранных наемников. По словам Конашенкова, на данный момент продолжается совместная операция группировки войск ДНР и подразделений ВС РФ по полному освобождению Мариуполя.

«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона "Азов"* и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников», - отметил Конашенков.

Кроме того, он заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России за день поразила 54 военных объекта Украины. Среди них, в частности, пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов.

Накануне в МО РФ сообщили о том, что неонацисты провели «акции устрашения» в жилых районах Харькова с применением минометов. В военном ведомстве уточнили о раненых в результате действий неонацистов.

«Азов»* - террористическая организация, запрещенная в РФ. 

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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