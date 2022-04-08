В стране и мире США поставят Словакии четвертый комплекс ПВО Patriot Виктория Ивашечкина По словам главы минобороны республики, вооружение будет получено в течение предстоящей недели. © Фото: Alfredas Pliadis, Xinhua, globallookpress Читайте нас на: Глава минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что на следующей неделе республика получит четвертый комплекс ПВО Patriot, который предоставят США. «Охрана и оборона Словакии полностью обеспечены. В течение следующей недели должен прибыть четвертый комплекс системы Patriot, который предоставят американские союзники», - отметил глава ведомства, передает ТАСС. По его словам, страна ожидает поступление ЗРК Patriot в течение предстоящей недели. Их предоставят республике «американские союзники по НАТО», уточнил Ярослав Надь. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Словакия в течение последних двух дней передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300. Утверждалось, что данную информацию также подтвердил глава словацкого правительства Эдуард Хегер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика