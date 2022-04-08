Спорт Гонке быть: российских саночников допустили до международных соревнований Иван Линдеманн В Федерации санного спорта России отметили, что считают несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. © Фото: rusluge, Instagram Читайте нас на: Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщила глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. Также она добавила, что ФССР считает несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. «Мы считаем, что согласно уставу исполком FIL не имел права отстранять наших спортсменов от участия в международных стартах, а наших представителей в рабочих группах международной федерации — от работы. Также считаем несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», — цитирует Гарт ТАСС. Второго марта исполком FIL принял решение отстранить российских саночников от участия в международных стартах. Также исполком отстранил от международных турниров российских тренеров и официальных лиц. Российские представители, назначенные в различные комиссии и рабочие группы, были отстранены от занимаемых должностей. Через три недели арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика