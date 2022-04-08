В военном технополисе «Эра» продолжится развитие технологий искусственного интеллекта

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России прошло VIII заседание совета военного инновационного технополиса «Эра». Им руководил вице-премьер России Юрий Борисов. Об этом сообщили в МО РФ.

На заседании достигнута договоренность по развитию технологий искусственного интеллекта в Минобороны России.

«Сегодня в Минобороны России состоялось заседание совета военного инновационного технополиса "Эра" под руководством зампреда правительства России Юрия Борисова, в ходе которого были подведены итоги работы технополиса в 2021 году и первом квартале 2022-го, а также определены задачи на второй квартал», - сообщили в Минобороны России.

Кроме этого, на заседании были подведены итоги совместной работы инновационного технополиса «Эра» и Фонда перспективных исследований по разработке технологий искусственного интеллекта в интересах Вооруженных сил России.

Также в заседании принимали участие первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель министра обороны России Павел Попов. В нем участвовали и представители компаний «Перспектива», ЦНИИМаш, «Ростех», «Росатом», «Калашников», Фонда перспективных исследований, члены коллегии ВПК.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов