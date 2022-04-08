В стране и мире Импортозамещение как фактор роста: ПСБ обсудил вопросы взаимодействия с предприятиями ОПК и гражданского бизнеса Андрей Аркадьев Среди тем, которые поднимались, звучали дополнительные меры господдержки импортозамещения, вопросы повышения эффективного взаимодействия предприятий ОПК и малого и среднего бизнеса. © Фото: ПСБ Читайте нас на: В рамках деловой программы XVII всероссийского форума-выставки «Госзаказ» ПСБ организовал круглый стол «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста отечественного производства» с участием крупнейших компаний и представителей государственных структур. ПСБ обсудил вопросы эффективного взаимодействия предприятий ОПК, гражданского бизнеса, общественных организаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти в проектах диверсификации и импортозамещения. «Год назад на форуме «Госзаказ» мы проводили аналогичный круглый стол по обсуждению вопросов диверсификации и импортозамещения. Тогда мы собрали ряд предложений от всех заинтересованных сторон по устранению барьеров и стимулированию реализации проектов. В течение года многие вопросы были решены. Однако сейчас в виду беспрецедентного санкционного давления возникли новые вызовы. Участниками круглого стола был высказан ряд предложений, которые будут дополнительно проработаны и направлены организаторам форума для включения в итоговую резолюцию», — рассказал руководитель дивизиона «Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование» ПСБ Антон Дроздов. Среди тем, которые поднимались участниками дискуссии, звучали дополнительные меры господдержки импортозамещения, вопросы повышения эффективного взаимодействия предприятий ОПК и малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения, роль институтов развития и кредитных организаций в организации финансирования диверсификационных проектов, стимулирование научных разработок и их внедрения участниками проектов на региональном уровне, вопросы планирования среднесрочных госзакупок и долгосрочных контрактов и ряд других тем. «ПСБ как банк, нацеленный на поддержку отечественной промышленности, является постоянно действующей «площадкой» для взаимодействия всех заинтересованных сторон, направленной на расширение проектов импортозамещения и диверсификации. В связи с этим работа по поддержке данных сегментов будет продолжаться и за рамками форума», - подчеркнул Антон Дроздов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика