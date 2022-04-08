В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков объяснил, почему во время прощания Путина с Жириновским у гроба не было почетного караула

Анна Назайкина
13:22 08.04.2022
Гражданская панихида проходит в Колонном зале Дома Союзов. Глава государства возложил букет алых роз к гробу усопшего политика.
Песков объяснил, почему во время прощания Путина с Жириновским у гроба не было почетного караула
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему во время прощания главы государства Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у гроба не находился почетный караул.

Представитель Кремля рассказал, что российский лидер Президент намеренно прибыл на церемонию прощания в Дом Союзов раньше остальных, чтобы не создавать проблем с потом людей, которые хотели принять участие в гражданской панихиде.

«Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию, он был первым, кто принял в ней участие. После этого уже пошла такая длинная, можно сказать, человеческая очередь. Поэтому, когда Путин был, опять же, это сделано было специально, чтобы просто не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше», - сказал он.

Сегодня в Москве проходит прощание с бессменным руководителем Либерально-демократической партии. Его отпевание состоялось в храме Христа Спасителя с участием патриарха Кирилла. Гражданская панихида проходит в Колонном зале Дома Союзов. Глава государства возложил букет алых роз к гробу усопшего политика. Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:47 В стране и мире
Евро на Мосбирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
13:15 В стране и мире
В Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны ВС РФ
13:10 В стране и мире
Видео
Басурин заявил, что удар «Точкой-У» по Краматорску - провокация киевских властей
12:35 В стране и мире
Видео
Песков заявил, что Путин всегда с интересом слушал мнение Жириновского
11:54 В стране и мире
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.