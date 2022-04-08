Песков объяснил, почему во время прощания Путина с Жириновским у гроба не было почетного караула

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему во время прощания главы государства Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у гроба не находился почетный караул.

Представитель Кремля рассказал, что российский лидер Президент намеренно прибыл на церемонию прощания в Дом Союзов раньше остальных, чтобы не создавать проблем с потом людей, которые хотели принять участие в гражданской панихиде.

«Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию, он был первым, кто принял в ней участие. После этого уже пошла такая длинная, можно сказать, человеческая очередь. Поэтому, когда Путин был, опять же, это сделано было специально, чтобы просто не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше», - сказал он.

Сегодня в Москве проходит прощание с бессменным руководителем Либерально-демократической партии. Его отпевание состоялось в храме Христа Спасителя с участием патриарха Кирилла. Гражданская панихида проходит в Колонном зале Дома Союзов. Глава государства возложил букет алых роз к гробу усопшего политика. Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.