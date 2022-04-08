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Восемь лет ДНР: как в России отметили годовщину провозглашения Народной Республики

Ян Брацкий
01:29 08.04.2022
Тысячи людей вышли на улицы городов с флагами ДНР и российскими триколорами.
Восемь лет ДНР: как в России отметили годовщину провозглашения Народной Республики
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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По всей России накануне отметили восьмилетие провозглашения Донецкой Народной Республики. Прошли торжественные и развлекательные мероприятия. Так, в Смоленске состоялся митинг-концерт, на котором выступили местные артисты. В завершении мероприятия участники митинга собрали буквы ДНР и один из символов спецоперации по защите ее жителей - букву Z.

В ставропольском парке Победы состоялся праздничный легкоатлетический забег. Бегуны преодолели символичную дистанцию в восемь километров по числу лет со дня образования ДНР. На старт вышли 549 человек, такого расстояние в километрах от Ставрополя до Донецка. Перед забегом на импровизированной сцене выступили артисты.

Не остались в стороне от этого события и тысячи крымчан. Основные мероприятия прошли в Екатерининском сквере Симферополя. Там была организована патриотическая акция «Своих не бросаем». Мотопробегом в поддержку Вооруженных сил России отметили этот день в Махачкале. Байкеры проехали по городу с российскими флагами и лозунгами «Zа наших» и «Задача будет выполнена». Торжества прошли еще в ряде российских регионов.

Провозглашение Донецкой Народной Республики состоялось 7 апреля 2014 года. Тогда же была принята декларация о государственном суверенитете. Двадцать первого февраля 2022 года, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по данному вопросу. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он подчеркнул, что признание Донецкой и Луганской народных республик является необходимой мерой. Затем он подписал соответствующие указы, а также договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

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