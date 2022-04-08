Евросоюз профинансирует ВСУ еще на 500 миллионов евро

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Власти Евросоюза планируют увеличить финансирование помощи вооруженным силам Украины еще на 500 миллионов евро. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

«После быстрого одобрения, помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро», - приводит РИА Новости слова Мишеля.

Первое решение о предоставлении финансовой помощи Киеву в Брюсселе приняли в конце февраля. Тогда речь также шла о сумме в 500 миллионов. Кроме того, станы ЕС регулярно поставляют на Украину вооружения, боеприпасы, технику и топливо для нужд ВСУ, после чего вправе обратиться в ЕС за компенсацией этих расходов.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Перед ее началом президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором разъяснил основные цели и задачи ВС РФ. Как отметил глава государства, это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.