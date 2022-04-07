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С символом Z на борту: сирийские военные провели учения совместно с бойцами из РФ

Игорь Лапик
06:45 07.04.2022
Бойцы сирийской армии изучают новый для них тактический прием - перемещение боевыми тройками.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сирийские военные проводят учения на специальном полигоне Джебаб недалеко от Дамаска под руководством российских инструкторов. Мишень, сколоченная из досок и фанеры разлетается в щепки. Граната выпущенная из РПГ-7, не оставляет условному противнику никаких шансов. Другая цель в виде реального старого железного танка, конечно, покрепче, но также подбита.

Гранатометчиков Первого армейского корпуса Вооруженных сил Сирии обучают вести огонь российские инструкторы. РПГ - оружие российского производства, и кому как ни нашим военным знать все тонкости обращения с ним.

В это же самое время в другой части полигона в атаку идет пехота. В учебном бою стоит непростая задача - двигаясь по открытой местности, захватить и уничтожить укрепрайон неприятеля.

Бойцы сирийской армии изучают новый для них тактический прием - перемещение боевыми тройками, так гораздо эффективнее наступать чем просто одной шеренгой. Тут необходимо очень быстро перемещаться от одной позиции к другой, прикрывать друг друга и вести огонь по мишеням, и таким темпом преодолеть три рубежа обороны условного неприятеля. В отработке этого элемента ведения боевых действий также не обходится без помощи российских военных специалистов.

На войне всегда бывают раненые, и пострадавшим бойцам необходимо уметь оказывать помощь. Необходимые навыки оттачиваются в условиях, максимально приближенных к боевым.

Когда местность очищена от условных боевиков, необходимо провести разминирование. Все фугасы и другие опасные находки складируют в одном месте и уничтожают взрывами. После того, как территория захвачена, всегда имеет смысл выставить на пути подхода новых сил врага минное поле. Это тоже особое ремесло.

Особенность этих учений, спланированных российскими офицерами, как раз действия в комплексе. Когда все подразделения работают одновременно, а не каждый сам по себе.

«Мы считаем эту форму занятия более эффективной, чем традиционные - по раздельным элементам. Потому что современный бой общевойсковой, он имеет такую структуру, что рядом у нас идет одновременно борьба с танками, здесь же мотострелки идут в атаку или выполняет свои задачи, медики оказывают медицинскую помощь. Соответственно в одном месте, это происходит более эффективно и более похоже на реальный бой», - рассказал военнослужащий группировки войск РФ в Сирии Алексей Захаров.

Сирийские бойцы, участвующие в этой боевой тренировке, прошли огонь и воду. Но прекрасно понимают, что повторение - мать учения. И очень ценят российский опыт.

«Во время войны мы первыми заходили в самый мятежный район страны Дэйра аль-Баляд, искали и уничтожали боевиков. У нас были погибшие и раненые. Россияне сейчас нас учат новой тактике, чтобы в будущем избежать потерь. Ваше оружие, техника и специалисты спасли нашу родину», - поделился военнослужащий сирийской армии Али Баян.

В знак благодарности к нашим военным сирийцы нанесли на свою технику символ Z. Они полностью поддерживают проведение спецоперации на Украине, и считают что сирийский опыт сейчас пригодился нашим воинам, ведущим войну с нацизмом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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