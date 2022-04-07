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Страна устояла: о чем говорил Мишустин в ежегодном отчете кабмина перед Госдумой

Россина Бодрова
22:06 07.04.2022
По словам премьер-министра, нынешняя ситуация - сложнейшая за 30 лет работы правительства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: duma.gov.ru
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Поддержать тех, кто особенно уязвим, и обеспечить насыщенность рынка товарами - глава кабмина РФ Михаил Мишустин назвал приоритетные направления деятельности для оказания помощи экономике и гражданам в условиях западных санкций. Эта тема стала основной в его отчете о работе правительства перед депутатами Госдумы. В заседании принял участие и министр обороны Сергей Шойгу.

Премьер-министра на Охотном ряду встречает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Настроение у политиков рабочее, улыбаются, о чем-то переговариваются. Сегодня правительство присутствует в полном составе: в кулуарах появляется глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, сегодня он в штатском.

В фойе - более 300 журналистов, в зале - все фракции. Изменилось только одно - на месте, которое всегда занимал Владимир Жириновский сегодня его фотография и красные гвоздики. Так однопартийцы и коллеги почтили память лидера ЛДПР. Пожалуй, впервые работа правительства в зале пленарных заседаний ненадолго прервалась - на большом экране включили мини-фильм о самых ярких периодах жизни Жириновского.

«Знал его лично. Мы знакомы с ним еще с 1992 года. Он часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны. Но когда речь шла об интересах людей, он был истинным патриотом и государственником», - сказал Мишустин.

Отчет у премьера занял почти полтора часа. Темы - от пандемии до внешней политики. По словам Мишустина, нынешняя ситуация - сложнейшая за 30 лет работы правительства. И у кабинета министров есть четко выработанные инструменты для сохранения стабильности в стране на всех уровнях. Экономическая война против России имела четкие цели - ударить в первую очередь по населению. Стихийный уход иностранных компаний грозил потерей рабочих мест. Меры поддержки уже выработаны, такие предприятия должны продолжить работу. 

«Хотел бы с этой трибуны отдельно обратиться к иностранным компаниям. К тем, кто еще размышляет: уйти или остаться работать в нашей стране. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога. Мы уважаем ваш труд, усилия, которые вы вложили в свои проекты на территории нашей страны. Мы ценим наше сотрудничество. Но если все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу, ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане и защита их интересов - наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков», - отметил премьер.

Дебюрократизация - это курс, который уже взят правительством. В условиях санкций одним из приоритетов является формирование зеленого коридора для импорта - такой правовой механизм уже создан. Однако все внимание на наращивание отечественного продукта - аграриям выделили пять миллиардов рублей. Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. И сегодня Мишустин рассказал о первых ее успехах.

«Наша страна полностью обеспечивает себя, более чем на 100 процентов зерном, растительным маслом, рыбой, мясом. По первым двум позициям мы опережаем показатели Доктрины почти в полтора раза. Достаточно высокий уровень, свыше 80 процентов по картофелю, по молоку, по овощам и зачастую это продукция малых и личных хозяйств», - пояснил он.

Антироссийская арифметика такова - более шести тысяч самых разных ограничений в адрес России Запад ввел всего лишь за месяц.

«Наша финансовая система - это кровеносная артерия всей экономики - устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России, правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса, сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев, стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Вряд ли какая-либо другая страна или другое государство могло бы с этим справиться. Недружественные страны не придумали ничего лучшего как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну», - подчеркнул глава кабмина.

С начала марта торговая сфера, начиная от производителя до продавца, столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров, в том числе первой необходимости. Отчеты правительства о работе ФАС - возбуждено семь уголовных дел. Применяются и другие инструменты регулирования.

«Законодательство предусматривает серьезную ответственность за подобные действия. За злоупотребление доминирующим положением - штрафы в размере до 15% годовой выручки компании, а участие, соответственно, должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы», - напоминал Мишустин.

Особо он отметил, как важно в текущей ситуации поддержать людей.

«По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», - пояснил премьер.

После отчета председателю правительства задавали вопросы - по пять от каждой фракции. Темы касались сферы IT, науки, молодежи и острых социальных аспектов. Дискуссия порой переходила в жаркие споры. Несмотря на разногласия, удалось прийти к единой позиции.

В кулуарах после продуктивной работы министры обмениваются мнениями. Спрашиваем у главы Минфина Антона Силуанова, что он думает про введенные американцами санкции против него.

«Вчера случайно узнал, что и под американские санкции тоже попал. Ну, мне приятно быть в компании людей единомышленников. Общность с которым подтверждается даже недружественными странами», - ответил он.

Узнаем у министра здравоохранения о судьбе импортных лекарств.

«Сегодня более 240 миллиардов рублей медицинские организации получили для того чтобы отечественное производство могло заранее произвести и поставить... Мы авансируя закупки препаратов, тем самым даем заказ промышленности и логистическим цепочкам, чтобы не допустить сбоя», - рассказал Михаил Мурашко.

Сегодня отчитывались не только о прошлогодней работе. Среди задач - строительство новых магистралей, развитие маршрутов «Россия - Монголия - Китай». На промышленный сектор выделено 60 миллиардов рублей. На поддержку вузов - 15 миллиардов. Помощь окажут сферам культуры, туризма и современных технологий.

В кабмине предложили создать новый механизм определения нуждающихся в помощи государства. Речь, в первую очередь, про социальные нужды граждан. такой законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму, а значит дистанция между прямыми потребностями населения и правительством значительно сократится.

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