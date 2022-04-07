МО РФ: неонацисты провели «акции устрашения» в жилых районах Харькова

В результате действий неонацистов, как уточнили в военном ведомстве, есть раненые.

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В Минобороны России сообщили о том, что неонацисты провели «акции устрашения» в жилых районах Харькова с применением минометов. В военном ведомстве уточнили о раненых в результате действий неонацистов.

«В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, провели безжалостные «акции устрашения» с применением минометов», - отметил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать преступления неонацистов, о которых рассказал беженец из Мариуполя. Кроме того, сообщалось, что центральный аппарат СК в оперативном порядке займется изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военных.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина