Нарастить импортозамещение: губернатор Тульской области посетил предприятие «Полема»

По словам управляющего предприятием, суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет около 850 миллионов рублей.

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил металлургическое предприятие «Полема», которое наращивает выпуск импортозамещающей продукции. Глава региона в ходе посещения объекта подчеркнул, что данное предприятие - это один из мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов.

«Когда наша страна столкнулась с экономическими сложностями, предприятие многое делает для импортозамещения, наращивает производство. Обеспечивает отечественной продукцией более 20 отраслей промышленности, в первую очередь машиностроение», - заявил Дюмин.

В свою очередь управляющий предприятием Алексей Филиппов сообщил, что сегодня на «Полеме» работают порядка 800 человек. Предприятие нарастило производство импортозамещающей продукции, такой, как: порошковые материалы для стекольной отрасли объем производства вырос с 300 кг в 2019 году до 48 тонн в 2022 году, металлические порошки для аддитивных технологий (объем производства вырос 12,6 тонн в 2020 году до 27 тонн в 2021 году), прутки кобальт-хром-молибден для производства эндопротезов (объем производства вырос с 0 кг до 1,5 тонн в текущем году);

«Суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет порядка 850 миллионов рублей, создано более 30 рабочих мест. Предприятие успешно заместило импорт из таких стран как США, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, Швеция», – отметил Алексей Филиппов.

Губернатор Тульской области осмотрел участки переработки легированных порошков, цех механической обработки и пообщался с сотрудниками.