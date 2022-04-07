Лавров сообщил, что Украина накануне представила свой проект соглашения с Россией

В нем, по словам главы МИД РФ, налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.

© Фото: Алексей Иванов

Накануне Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле" по состоянию на 23 февраля», - сказал Лавров.

Ранее Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз и проведения учений с иностранными инструкторами без согласия государств-гарантов, среди которых есть и Россия.