Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддерживает введение санкций против РФ в области энергетики.

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По мнению политолога Ивана Мезюхо, санкции против России больно ударят по Венгрии. Поэтому сегодня Будапешт заботится о собственных национальных интересах.





«Сегодня Венгрия не поддерживает санкции в отношении России не оттого, что любит Россию и русских, а оттого, что Будапешт заботится о собственных национальных интересах, в том числе и в энергетическом секторе», - заявил он.

Мезюхо отметил, что правительство Венгрии продолжит стоять на позиции недопустимости использования своей территории как плацдарма для противостояния с Россией.

«Мне кажется, что Венгрия отстоит свою субъектность, хотя бы некоторую, в рамках Европейского союза и останется на позициях того, что она не предоставляет свою территорию для поставок вооружения режиму Зеленского. Будапешт рассуждает здраво: дружба с Россией для Венгрии более выгодна, чем дружба с Украиной», - сказал Мезюхо.

Ранее Венгрия выступила против введения запрета на поставки российских энергоносителей. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, в Будапеште сообщили, что оплата поставок российского газа в рублях не является для них проблемой.