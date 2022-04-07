Украина выслала нидерландского журналиста из-за съемки ракетных ударов

Журналиста задержали в воскресенье, 3 апреля, после того, как он опубликовал в Twitter фотографии ракетного удара по нефтебазе в Одессе.

© Фото: Twitter, Robert Dulmers

СБУ лишила аккредитации и приняла решение выслать из страны нидерландского журналиста Роберта Далмерса из-за того, что он запечатлел на своих фото и видео последствия ракетных ударов ВС РФ в районе Одессы. Об этом сообщила газета Nederlands Dagblad.

Далмерс приехал на Украину 1 марта, и, судя по его первым постам в соцсетях, придерживался прозападной позиции. Однако чем больше он видел своими глазами и чем больше разговаривал с людьми, тем сильнее менялось его мнение о происходящем.

Далмерс писал о жестокости националистов, о притеснениях жителей Донбасса. В одном из постов он сообщил о пожаре на одесской нефтебазе, в которую попала ракета. После этого корреспондента задержали, в СБУ отобрали паспорт и телефон, а затем обвинили в разглашении государственной тайны и в итоге выслали.

Журналиста посадили в машину, привезли на украино-молдавскую границу, где выпустили, предупредив, что въезд на Украину для него запрещен на 10 лет. Сейчас Далмерс в Румынии, а Союз журналистов Нидерландов заявил, что Украина препятствует достоверному освещению событий в стране.