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Чубайса вызвали в суд для допроса по делу о краже

Иван Линдеманн
11:09 07.04.2022
Как утверждается, основным фигурантом данного дела является его бывший деловой партнер Илья Сучков.
Чубайса вызвали в суд для допроса по делу о краже
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний по делу, где он проходит как потерпевший. Бывший гендиректор «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России по устойчивому развитию должен дать показания о краже принадлежащего ему имущество на сумму в 70 миллионов рублей. 

Как утверждается, основным фигурантом данного дела является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

«В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности», - сказал адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

Он отметил, что Чубайс вызван в суд на 27 апреля. Пока что, по словам Макарова, бывший гендиректор «Роснано» не отвечает на звонки. Также он не забирает судебные повестки.

Ранее сообщалось, что Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями по собственному желанию. Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал 25 марта.

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