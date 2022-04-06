В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся

Анна Назайкина
08:08 06.04.2022
Российское дипломатическое представительство на данный момент не прокомментировало произошедшее.
Автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся
© Фото: Facebook, Tudor Bogdan Teodorescu
Читайте нас на:

Легковушка врезалась в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелась. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в Сети. Российское дипломатическое представительство на данный момент не прокомментировало произошедшее.

Как передает телеканал Digi 24, водителя воспламенившегося автомобиля не смогли спасти. ЧП произошло около 06:30 по московскому времени.

В полиции заявили, что в салоне транспортного средства находился только водитель. На место инцидента прибывали сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.

В настоящий момент правоохранители устанавливают картину произошедшего, выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что злоумышленник повредил исторический витраж в здании посольства России в Таллине и разбил окно. В российской дипмиссии отметили, что предпосылкой случившегося является искусственно нагнетаемая атмосфера агрессии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:08 В стране и мире
Автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся
06:31 В стране и мире
Видео
«Автоматы наставят, а я с внучкой»: как «Азов»* держал в страхе жителей 58-го квартала Мариуполя
05:00 Армия
Видео
Командующий ЦВО наградил отличившихся в ходе спецоперации на Украине военнослужащих
03:08 В стране и мире
Стремительное восстановление: в США оценили укрепление рубля
00:01 Армия
Неравный бой и примеры личного мужества: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
Популярное
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.