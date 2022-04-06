Автомобиль врезался в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелся

Российское дипломатическое представительство на данный момент не прокомментировало произошедшее.

© Фото: Facebook, Tudor Bogdan Teodorescu

Легковушка врезалась в забор посольства РФ в Бухаресте и загорелась. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в Сети. Российское дипломатическое представительство на данный момент не прокомментировало произошедшее.

Как передает телеканал Digi 24, водителя воспламенившегося автомобиля не смогли спасти. ЧП произошло около 06:30 по московскому времени.

В полиции заявили, что в салоне транспортного средства находился только водитель. На место инцидента прибывали сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.

В настоящий момент правоохранители устанавливают картину произошедшего, выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что злоумышленник повредил исторический витраж в здании посольства России в Таллине и разбил окно. В российской дипмиссии отметили, что предпосылкой случившегося является искусственно нагнетаемая атмосфера агрессии.