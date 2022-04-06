«За что бьете?»: мать погибшего ополченца ДНР об издевательствах националистов

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одна из жительниц Мариуполя рассказала «Звезде», что после того, как ее сын Алексей погиб в бою под поселком Пески в 2015 году, националисты стали регулярно приезжать к ней домой. Они избивали и ее, и мужа.

«Нас били, у меня четыре шва на голове. Ты родила сына сепара. Молодые. Ребята, у вас же такие же матери, за что бьете? Слышу, муж говорит: "не бейте ее". Все, потом ничего не помню. Мужа похоронила в 2017 году 2 июля. Они забили его, переломанный весь был, и никто ничего. Нас не хотели лечить», - призналась она.

В Мариуполе ведутся интенсивные бои. С начала марта город заблокирован. В Минобороны России ежедневно призывают нацформирования прекратить огонь и дать людям возможность эвакуироваться.

Из Мариуполя до сих пор не могут выехать более шести тысяч. В порту заблокированы 60 зарубежных судов.