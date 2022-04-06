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Бои на близкой дистанции: как ополченцы ДНР отбрасывают украинцев от Донецка

Павел Кольцов
18:48 06.04.2022
Всего за сутки республику обстреливали пять раз, ранена одна местная жительница. Тем временем вооруженные силы ДНР сейчас развивают наступление в направлении Марьинки - это под Донецком. Именно оттуда украинские националисты вели обстрелы столицы республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские силовики нанесли массированный удар по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике. Об этом сообщают в центре по контролю за прекращением огня. ВСУ выпустили 40 реактивных снарядов из «Градов».

Всего за сутки республику обстреливали пять раз, ранена одна местная жительница. Тем временем вооруженные силы ДНР сейчас развивают наступление в направлении Марьинки - это под Донецком. Именно оттуда украинские националисты вели обстрелы столицы республики. Павел Кольцов расскажет подробности с места событий.

Слушать нужно внимательно если что падать на землю. От укрытия к укрытию - перебежками. Дорога простреливается из минометов.

«Добрались до укрытия, минами обкладывают квартал. По улице здесь пара сотен метров до домов, где оборудованы огневые точки националистов», - прокомментировал корреспондент. 

На улицах идут ближние бои. За восемь лет националисты превратили здесь в крепость каждый дом.

«Работает наша артиллерия, но то что они отработали, не значит, что там свободно приходится вступать в стрелковый бой, у них там бетонные стены», - заметил военнослужащий ДНР с позывным «Молдаванин».

Сегодня украинская артиллерия работает практически без перерыва. Говорят, накануне им подвезли боеприпасы. Снаряды ложатся совсем близко. Куда бить знают, бойцы ДНР сейчас занимают их укрепления. До отступления украинские националисты пристреливались по собственным позициям. Понимали, что придется их оставить. Но не рассчитывали, что так быстро. Уходя, многое побросали.

Ополченец с позывным Молдованин приехал в Донбасс из Сочи. Сестры - в Киеве. Общение с ним прекратили. Рассказывает, что с украинской стороны потери сейчас восполняются молодыми резервистами.

«Там молодые пацаны. Сидят отморозки, которые командуют парнями молодыми, которых на улице просто наловили», - сказал «Молдаванин».

Бойцы народной милиции показывают трофейный крупнокалиберный пулемет. Унести его с собой украинские военные, видимо, не смогли. Стоял прямо в одном из отбитых у украинских националистов домов.

Марьинка - это пригород Донецка. Отсюда украинские самоходки и системы залпового огня достают до жилых кварталов города. С освобождением Марьинки обстрелы Донецка практически прекратятся.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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