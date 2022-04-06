Армия Армия Армия

МО РФ: штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью с высокой вероятностью был создан в биолаборатории США

17:26 06.04.2022
По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, прямой экономический ущерб только российских предприятий от штамма этой болезни 2007 года составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов
МО РФ: штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью с высокой вероятностью был создан в биолаборатории США
© Фото: unsplash
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью с высокой вероятностью был создан в биолаборатории Пентагона. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 

«С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», - заметил Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН. 

Начальник войск РХБЗ сравнил распространение африканской чумы свиней, как оно проходило с 2007 года - из Грузии в Россию, а также в Китай и в Европу. По его словам, в пробах всех этих регионов обнаружены штаммы вируса, идентичные таковому в Грузии в 2007 году. 

«Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов», - заметил Кириллов.

Он добавил, что в регионе, где находится биолаборатория Лугара в Грузии, особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются с помощью насекомых. 

Также, по словам Кириллова, военные биологи США ищут атипичные формы чумы в Грузии, в том числе, и рядом с границами России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:43 Армия
Видео
В МО РФ заявили о подготовке Украиной новых провокаций с мирным населением в Сумской и Киевской областях
16:39 Армия
Видео
МО России: есть все основания полагать, что с военнослужащими ВС РФ в украинском плену не все в порядке
16:37 Армия
Видео
МО РФ: Россия создала полностью соответствующие Женевской конвенции условия для украинских пленных
16:02 Спорт
FIDE: шахматисту Карякину не продлят дисквалификацию, но могут предъявить новые обвинения
16:00 В стране и мире
Видео
Политолог усомнился, что ЛДПР удастся сейчас найти замену Жириновскому
Популярное
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.