По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, прямой экономический ущерб только российских предприятий от штамма этой болезни 2007 года составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов

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В Минобороны России заявили, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью с высокой вероятностью был создан в биолаборатории Пентагона. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», - заметил Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.

Начальник войск РХБЗ сравнил распространение африканской чумы свиней, как оно проходило с 2007 года - из Грузии в Россию, а также в Китай и в Европу. По его словам, в пробах всех этих регионов обнаружены штаммы вируса, идентичные таковому в Грузии в 2007 году.

«Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов», - заметил Кириллов.

Он добавил, что в регионе, где находится биолаборатория Лугара в Грузии, особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются с помощью насекомых.

Также, по словам Кириллова, военные биологи США ищут атипичные формы чумы в Грузии, в том числе, и рядом с границами России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов