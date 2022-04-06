Санинструктор ВС РФ рассказал, что побуждает вытаскивать раненых из-под минометного обстрела
Награжденный медалью «За спасение погибавших» в ходе спецоперации на Украине санинструктор рассказал о своем подвиге. Военнослужащий отметил, что ни секунды не раздумывал, когда бежал спасать раненых бойцов под обстрелом.
«Я выполнял боевые задачи и вытаскивал раненых из-под огня. Минометный обстрел, им зацепило военнослужащих нашей части», - поделился военнослужащий.
По словам санинструктора, в таких ситуациях решение принимается просто - когда ты видишь своих товарищей, которым больно, сидеть и ждать не вариант, надо идти помогать.
Также о своем боевом опыте рассказал российский танкист - в ходе спецоперации, обороняя стратегически важный перекресток дорог, он смог отбить украинскую атаку с ощутимым уроном для неприятеля.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов