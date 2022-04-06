Санинструктор ВС РФ рассказал, что побуждает вытаскивать раненых из-под минометного обстрела

По словам санинструктора, в таких ситуациях решение принимается просто - когда ты видишь своих товарищей, которым больно, сидеть и ждать не вариант, надо идти помогать.

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Награжденный медалью «За спасение погибавших» в ходе спецоперации на Украине санинструктор рассказал о своем подвиге. Военнослужащий отметил, что ни секунды не раздумывал, когда бежал спасать раненых бойцов под обстрелом.

«Я выполнял боевые задачи и вытаскивал раненых из-под огня. Минометный обстрел, им зацепило военнослужащих нашей части», - поделился военнослужащий.

По словам санинструктора, в таких ситуациях решение принимается просто - когда ты видишь своих товарищей, которым больно, сидеть и ждать не вариант, надо идти помогать.

Также о своем боевом опыте рассказал российский танкист - в ходе спецоперации, обороняя стратегически важный перекресток дорог, он смог отбить украинскую атаку с ощутимым уроном для неприятеля.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов