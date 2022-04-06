В Минобороны России заявили, что Украина на протяжении длительного времени срывает обмен пленными

Как сообщил начальник НЦУО Михаил Мизинцев, планируемый на сегодня обмен военнопленными также был сорван украинской стороной.

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Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в ходе брифинга, что Украина на протяжении длительного времени срывает обмен пленными.

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными, также сорван украинской стороной», - отметил Мизинцев.

По его словам, список, заявленных к обмену, в количестве

251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных несколько раз сокращалось.

«Согласованный на последнем этапе список в количестве только

38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут», - заявил начальник Национального центра управления обороной.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи и сняли последствия на видео для обвинения России. По его словам, в данной провокации участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72 центра информационно-психологических операций ВСУ.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов